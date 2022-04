FC Eindhoven Vrouwen in slotfase onderuit

Op een belabberde grasmat werd het nooit een mooie wedstrijd. FCE was licht de bovenliggende partij, maar vooral door de strijdlust bleven de Amsterdammers op de been. In de 27e minuut kwam Wartburgia op voorsprong vanuit een corner waar de Eindhovense defensie niet goed stond. Jolijn Verploegen stond elf minuten later op de juiste plaats bij de 1-1 na een assist van Myrthe van de Laar. Lang leek het te eindigen in een gelijkspel. In de absolute eindfase ging het alsnog fout voor de thuisploeg nadat doelvrouw Jade Adan moest lossen bij een corner, 1-2.