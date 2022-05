FC Eindhoven Vrouwen op jacht naar tweede plek; achterstand op DT’35 is verkleind naar drie punten

Amber Verspaget uit Best gaat aan de slag bij Feyenoord

Amber Verspaget komt volgend seizoen uit voor Feyenoord Vrouwen. De 24-jarige verdedigster uit Best komt over van ADO Den Haag en tekent voor twee seizoen bij de Rotterdammers. ,,Feyenoord is mij met de paplepel ingegoten.”

3 mei