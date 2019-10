FC Eindhoven Vrouwen op karakter langs hekkensluiter Woezik

In de eerste vier wedstrijden wist FCE maar een enkele keer te winnen (RVVH; 2-1). Ook werd er eenmaal gelijkgespeeld (Eldenia; 1-1) en twee keer gingen de Eindhovenaren de mist in (Saestum; 3-1en DTS’35; 3-0).

Ondanks dat FCE tegen Woezik de betere ploeg was, namen de bezoekers verrassend na twintig minuten een 0-1 voorsprong. De Eindhovense meiden voerden de druk verder op en dat resulteerde in de 33ste minuut in de 1-1 gelijkmaker van Myrthe van der Laar. Net voor rust scoorden beide ploegen nog eenmaal. Voor FC Eindhoven was Juul Santema bij een 1-2 stand trefzeker.

Na de pauze was het weer eenrichtingsverkeer naar het Gelderse doel toe. Het lange wachten werd beloond want het duurde tot in blessuretijd voordat wederom Myrthe van der Laar de bal via de kluts in het Woezik-doel werkte, 3-2.