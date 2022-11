Gelijkspel bij Juventus-Arsenal na goals Beerensteyn en Miedema

Champions League VrouwenOp weg naar de finale van de Champions League voetbalfinale voor vrouwen in Eindhoven deelden Juventus en Arsenal de punten in hun groepsduel: 1-1. Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema tekenden voor de doelpunten. Titelhouder Olympique Lyon won ook, maar het team van Daniëlle van de Donk moet in deze groep C nog vol aan de bak. Een overzicht van speelronde 3.

Groep A

Het volle pond vooralsnog voor Chelsea. In Londen versloeg de Engelse kampioen Real Madrid. Sophie Ingle en Erin Cuthbert waren in de tweede helft trefzeker: 2-0. Aniek Nouwen bleef heel de wedstrijd op de bank bij Chelsea.

Paris Saint-Germain boekte de eerste zege in de groepsfase door in de Franse hoofdstad het Albanese Vllaznia met 5-0 te verslaan. Grace Geyoro, Ramona Bachmann (penalty), Sandy Baltimore en Magnaba Folquet scoorden voor de thuisploeg, terwijl er ook nog een eigen doelpunt te noteren viel. Jackie Groenen begon in de basis, Lieke Martens deed niet mee aan de zijde van Parijs.

Stand: 1. Chelsea 3-9, 2. Paris Saint-Germain 3-4, 3. Real Madrid 3-4, 4. Vllaznia 3-0.

Groep B

De topper in poule B tussen AS Roma en VfL Wolfsburg eindigde onbeslist: 1-1. De Italiaanse thuisploeg kwam na drie minuten spelen via Valentina Giacinti op voorsprong. Ewa Pajor trok de stand een half uur later gelijk. Met Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms stonden er drie Nederlandse voetbalsters in de Duitse basisploeg.

In blessuretijd ging het Oostenrijkse SKN St. Pölten met de zege aan de haal bij Slavia Praag. In de Tsjechische hoofdstad werd het woensdag 0-1 dankzij een goal van Maria Mikolajova. Jasmin Eder van het winnende team kreeg daarna nog rood.



Stand: 1. VfL Wolfsburg 3-7, 2. AS Roma 3-7, 3. SKN St. Pölten 3-3, 4. Slavia Praag 3-0.

Groep C

De Franse titelhouder Olympique Lyon boekte de eerste driepunter van dit seizoen. Op bezoek bij FC Zürich in Zwitserland werd het 0-3 via Melvine Malard en tweemaal Signe Bruun. Daniëlle van de Donk mocht starten bij Olympique Lyon. Damaris Egurrola is geblesseerd. Lyon zal een betere tweede helft van de groepsfase moeten afwerken om de knock-outfase te halen.

Arsenal en Juventus hebben halverwege betere papieren. In Turijn eindigde dat treffen donderdagavond in 1-1. Beide goals waren van Nederlandse makelij. Lineth Beerensteyn opende in de tweede helft de score voor Juventus. Nog geen tien minuten later maakte Vivianne Miedema gelijk.

Stand: 1. Arsenal 3-7, 2. Juventus 3-5, 3. Olympique Lyon 3-4, 4. FC Zürich 3-0.

Groep D

De verhoudingen in groep D zijn duidelijk. Barcelona won in Camp Nou afgetekend van Bayern München. In de tweede helft scoorden Geyse Ferreira, Aitana Bonmati en Claudia Pina voor de Spaanse kampioen.

Het Zweedse FC Rosengård van trainster Renée Slegers is na drie wedstrijden nog puntloos. Op bezoek bij Benfica in de Portugese hoofdstad Lissabon werd met 1-0 verloren. Cloé Lacasse kroonde zich tot matchwinnaar.

Stand: 1. FC Barcelona 3-9, 2. Bayern München 3-6, 3. Benfica 3-3, 4. FC Rosengård 3-0.