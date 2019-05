‘Guti’ kondigt transfer doelvrouw Santiago naar PSV aan: ‘De Mexicanen hier kunnen helpen’

De 24-jarige Santiago komt over van Club América uit Mexico-Stad. Eerder speelde ze in de Verenigde Staten en op Cyprus en IJsland. Ze is al jaren de doelvrouw van het nationale team van Mexico, waarmee ze binnenkort vriendschappelijk speelt tegen Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Met Mexico wist ze zich niet te plaatsen voor het WK dat in juni in Frankrijk begint. In de voorbereiding sluit ze zich aan bij PSV.

Santiago wordt de eerste Mexicaanse voetbalsters in de Nederlandse eredivisie. Het is natuurlijk niet toevallig dat PSV die primeur heeft. De Eindhovense club is dankzij de Mexicaanse mannen die voor PSV uitkwamen en uitkomen enorm populair in het Midden-Amerikaanse land en wil die potentie benutten. Santiago is één van de bekendste namen van het vrouwenvoetbal in Mexico en de in de lucht hangende transfer zorgde voor een buzz in de media aldaar. Maar weinig Mexicaanse speelsters trekken naar het buitenland. Wel staat keepster Pamela Tajonar onder contract bij Champions Leaguefinalist FC Barcelona.

De transfer is dus groot nieuws in Mexico en PSV speelde daar met de presentatie op gepaste wijze op in. ,,Ik vind het erg spannend", bekende Santiago in het gesprekje aan Gutiérrez. ,,Ik ben blij dat jij daar bent.” Gutiérrez noemde Santiago een geweldige speelster en had ook nog wel een advies voor haar: ,,Het is heel koud, dus neem veel vesten mee. En neem veel Mexicaans eten mee, ook voor mij, want je gaat het missen. Hopelijk heb je er zin in. Je zult ervan genieten en de Mexicanen hier kunnen je helpen.”