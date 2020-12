Helmonder Rick de Rooij interim-coach PSV Vrouwen

De 41-jarige Helmonder De Rooij loopt al sinds 2016 op de Academy van PSV rond. Begin dit jaar was hij tijdelijk hoofd jeugdopleidingen toen Ernest Faber doorgeschoven werd als interim-hoofdtrainer van de mannen. Daarnaast is De Rooij eerder werkzaam geweest in het vrouwenvoetbal. Hij was in de eredivisie trainer van VVV-Venlo. Daar had hij onder anderen de beschikking over Daniëlle van de Donk, Lieke Martens , Kika van Es en de huidige PSV-speelsters Jeslynn Kuijpers en Nadia Coolen. Nadat VVV het vrouwenteam opdoekte (omdat de speelsters in de zomer van 2012 massaal naar nieuwkomer PSV overstapten), werd De Rooij assistent van toenmalig bondscoach Roger Reijners.