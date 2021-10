Het gaat rap met de trainerscarrière van Renée Slegers: ‘Ga volle bak voor de kansen die ik krijg’

video Slegers uit Someren zo het coachvak ingerold: 'Ik kan het voetbal niet loslaten'

18 mei Renée Slegers uit Someren is na haar voetbalcarrière zo het coachvak ingerold. Op haar dertigste is ze bij LB07 in Malmö al eindverantwoordelijke. Het ED zocht haar op in Zweden, waar ze acht jaar woont.