Imponerende bekerzege brengt PSV Vrouwen in halve finale; slap Feyenoord met ruime cijfers opgerold

Parsons geeft jonge Oranjevrou­wen de kans: ‘Stap van eredivisie naar nationale team is kleiner geworden’

Wie zicht wil krijgen op hoe de toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal ervoor staat, doet er goed aan zaterdag (18.00 uur) in te schakelen bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Finland in Le Havre. Bondscoach Mark Parsons gaat opkomend talent de kans te geven in de tweede wedstrijd van het Tournoi de France.

18 februari