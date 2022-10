Jacht op competitiegoud voor vrouwen FC Eindhoven geopend, met zege op titelverdediger Saestum

De derde gegadigde voor de titel - DTS’35 - speelde met 2-2 gelijk tegen FC Rijnvogels. Voor de laatste keer dat er van Saestum werd gewonnen was op 15 februari 2020 toen Glenda van Lieshout in blessuretijd de 3-2 binnen schoot. Het seizoen daarop eindigde de kraker in 1-1 en afgelopen seizoen werd het 0-0.

De Zeisterse amateurkampioen van de laatste twee seizoenen werd door de Eindhovense meiden zaterdagmiddag vakkundig gefileerd. Met aanspeelpunt Myrthe van de Laar als grote aanjaagster werden de bezoeksters continue onder druk gehouden. ,,Dit zijn de wedstrijden waarvoor we het doen”, glunderde de uitblinkster na afloop voldaan. ,,Tegen deze tegenstanders kunnen we meten waar we staan. We durven het niet hardop te zeggen, maar hoewel het seizoen nog lang is willen we echt een woordje mee gaan spreken als het om de titel gaat.”

De eindbeslissing nemen

De 27-jarige Van de Laar wordt door coach Ivo Veltrop nadrukkelijk bij het speelplan betrokken. De routinier doet zijn zegje als het nodig is. ,,Dat wordt door de coach gewaardeerd. Meerdere meiden worden door Ivo om hun mening gevraagd. Dat geeft ons ook een goed gevoel. Uiteindelijk neemt hij de eindbeslissing.“

De Eindhovense meiden kwamen uitstekend uit de startblokken. De 1-0 was er een uit het boekje. Rosa van Wershoven stuurde Marleen van Lent de diepte in. Haar voorzet op maat was een prooi voor Myrthe van de Laar. Daarna kwam de ploeg uit Zeist sterk opzetten. Gevaarlijk werd het zelden. Vijf minuten voor rust was een schot van Simone van de Weerd het enigste wapenfeit van de bezoekers. Toch nog enigszins onverwachts verdubbelde FCE de voorspong. Tussen een mêlee van speelsters was het weer Myrthe van de Laar die als een duveltje-uit-een-doosje plotseling als laatste haar schoen tegen de bal zette, 2-0.

Dertien minuten na de pauze kwam Saestum onverwachts terug in de wedstrijd, 2-1. Het was Sem van Doorn die even later met een bekeken lob de beslissing forceerde. Die 3-1 achterstand kwam Saestum niet meer te boven. Twintig minuten voor tijd toonde Myrthe van de Laar zich niet zelfzuchtig en bediende Marleen van Lent op maat, 4-1. Van de Laar is inmiddels topschutter met vijf doelpunten. ,,We zijn met het eerste en tweede team één grote vriendinnengroep. Zeg maar gerust vriendinnen voor het leven en dat is de basis voor een mogelijk succes.”