Jacintha Weimar trotse Feyenoorder: ‘Mag niet gewoontjes worden’

Miedema loodst Arsenal met hattrick én 100ste clubgoal naar Champions League

9 september Vivianne Miedema heeft Arsenal vanavond met een hattrick in twalf minuten naar de groepsfase van de Champions League geloodst. De ploeg uit Londen won in Praag met 4-0 van Slavia, na het eerwte duel al met 3-0 te hebben gewonnen. het derde doelpunt van Miedema, op de website van Arsenal de GOAT genoemd, was haar 100ste treffer voor haar club.