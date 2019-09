Julie Biesmans na zege PSV: ‘Altijd tof om zo te beginnen’

Met de komst van Belgisch international Julie Biesmans maakte PSV deze zomer zijn vrouwenselectie rond. ,,Het is altijd tof om met een thuiswedstrijd en een mooie overwinning te beginnen”, zegt ze vrijdagavond na in het duel met PEC Zwolle, haar eerste optreden in Eindhovense dienst. De 25-jarige Biesmans kwam over van Bristol City, waarmee ze in de Engelse Women’s Super League speelde. Van origine is ze middenveldster. ,,Maar de laatste tijd word ik vaker achterin uitgespeeld. Meestal in wedstrijden dat we meer moeten voetballen en minder verdedigen. Deze avond was het rustig voor mij, maar het is ook leuk om als je veel de bal hebt te kunnen opbouwen. Een keer wat anders doen.”