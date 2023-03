Kampioensdruk neemt toe bij FC Eindhoven Vrouwen

Koploper FC Eindhoven Vrouwen had het traditioneel lastig met Eldenia. Dankzij een treffer van Felice van Duijnhoven werd moeizaam een 1-0 winst over de streep getrokken. De titel op het hoogste amateurniveau lonkt.

Het grote aftellen is voor de vrouwen van FC Eindhoven begonnen. Met zes punten voorsprong en nog zes duels te gaan, begint de eerste titel in de topklasse te dagen. Dat de druk steeds groter wordt, ondervindt de ploeg van coach Ivo Veltrop inmiddels wekelijks. Ook Eldenia kwam voor één punt naar sportpark Genneperparken. De formatie uit Arnhem slaagde daar lange tijd wonderwel in.

Pas halverwege de tweede helft werd een diepe bal van Romy van Bakel door Felice van Duijnhoven opgepikt. Op volle snelheid was de Helmondse niet meer te achterhalen en beheerst schoof ze het leder binnen, 1-0. Het allermooiste was er op dat moment bij FCE allang vanaf. Dat mag het de komende tijd gewoon op de koop toenemen zolang de punten maar binnen worden geharkt.

Voor rust wilde het met de formatie van coach Ivo Veltrop helemaal niet vlotten. Mogelijkheden waren er voldoende, maar bij Silvie van der Plas en Juul Santema stond het vizier niet op scherp. Ook in de tweede helft bleef het moeizaam gaan. De enige treffer werd dan ook luid bejubeld.

De in de rust gewisselde Lotte Vane sloeg daarom na afloop precies de spijker op de kop. ,,Of we verdiend hebben gewonnen ? Ik denk van niet. Misschien zijn het wel – net als vorige week bij Saestum – gestolen punten. Eldenia had net zo goed op voorsprong kunnen komen. Daar moeten we ons ook niet druk om maken, maar gewoon zorgen dat we bovenaan blijven.”

Met haar korte, driftige pasjes dook de Bakelse regelmatig in de aanvalslinie op. Het enige nadeel; ze wil te graag waardoor ze zichzelf nog wel eens voorbij loopt en dan vaak het overzicht mist. In de rust werd ze gewisseld. ,,Nooit leuk, natuurlijk maar ik snap de coach dat hij met Lara (Kasbergen) een frisse wind wilde laten waaien.”

De 22-jarige Vane had tot voor enkele jaren geleden de droom als zovelen om in het betaalde voetbal te slagen. Het afgelopen seizoen speelde ze nog bij Borussia Mönchengladbach. ,,Die gedachten heb ik laten varen. Ik heb inmiddels een baan bij de politie en als ik hier kan blijven spelen dan is dat een prima niveau. Een kampioenschap zou natuurlijk geweldig zijn.”

FC Eindhoven Vrouwen; Kolen; Van Bakel, Van Wershoven, Mutsaers (77. Verploegen); Van Duijnhoven, Van der Plas, Van de Laar, Verbael, Vane (46. Kasbergen); Santema (70. Van Lieshout), Van Lent.