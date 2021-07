Keepster Jacintha Weimar uit Best tekent bij Feyenoord

Weimar was het afgelopen seizoen in de hoogste Duitse vrouwencompetitie actief voor SC Sand. De club met ook voormalig PSV-speelster Myrthe Moorrees in de gelederen, handhaafde zich op de laatste speeldag in de Bundesliga. Weimar had geen basisplaats bij SC Sand. ,,Het was een zwaar jaar. Ik ben weer een ervaring rijker en verheug me op alles wat komen gaat”, zei ze nadat ze er de deur achter zich dichttrok.