Kleine genoegdoening PSV Vrouwen; derde plaats definitief na winst op Feyenoord

Verdachte opgepakt in zaak mishande­ling PS­G-speel­ster Hamraoui

Een verdachte van de mishandeling van voetbalster Kheira Hamraoui van Paris Saint-Germain is woensdag aangehouden, meldt het bureau van de aanklager in Versailles. De aanklager liet later op de dag weten dat de man weer is vrijgelaten.

27 april