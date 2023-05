KNVB-beker kan seizoen PSV Vrouwen in één keer goed maken, maar favoriet zijn ze niet

Ondanks dat het een seizoen werd om vlug te vergeten, is het vertrouwen bij de ploeg van coach Rick de Rooij onverminderd groot. ,,We hebben er enorm veel zin in”, spreekt de PSV-oefenmeester in de afsluitende persconferentie vol overtuiging. ,,We hebben vanochtend lekker en scherp getraind. Het is altijd heerlijk om voor een prijs te spelen. Dan maakt het niet uit wie de tegenstander is.”

In 2021 won PSV de KNVB-beker als enige prijs tot nu toe toen het in Almere de finale tegen ADO Den Haag winnend (1-0) afsloot. FC Twente won in 2008 en 2015 het bekertoernooi. De Eindhovense vrouwen staan voor de derde achtereenvolgende keer in de bekereindstrijd. De Rooij: ,,Je hoeft van ons uit geen gekke dingen te verwachten door met de opstelling te goochelen. We weten waar onze sterke punten liggen en we kennen de sterke- en zwakke punten van de tegenstander. Alles wat nodig is om goed voorbereid aan de aftrap te komen is gedaan, er is veel respect voor FC Twente en we moeten onze eigen identiteit bewaren. Kortom, we zijn klaar om er iets moois van te maken.”

Niet de underdog

Verdedigster Kika van Es beschouwt PSV in de eindstrijd niet als underdog. ,,Ik hou het op fifty-fifty”, aldus de 31-jarige routinier die vorig seizoen met FC Twente nog landskampioen werd. ,,We zijn met de hele selectie al weken met deze finale bezig. Het kan tegen een ploeg als FC Twente alle kanten opgaan. Daarnaast wordt het weer tijd voor een mooi feestje. De hele selectie heeft er heel veel zin in.”

Elf jaar moest Van Es in haar eredivisieloopbaan wachten op de eerste KNVB beker die ze in 2018 met Ajax won. Het wordt voor haar een van de laatste wedstrijden in dienst van PSV. ,,Het is het mooiste wat er in het voetbal is als je een prijs kunt pakken. Ik kijk er echt naar uit. Wat ik daarna ga doen ? Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Eerst gaan we de bekerfinale tot een goed einde brengen.“

Als Van Es en De Rooij alvast als voorproefje met een replica van de KNVB-beker op de plaat worden vastgelegd laat de trainer nog even lachend weten hoe gebrand de Eindhovense vrouwen zijn op winst in het bekertoernooi. ,,Geloof me, als de dennenappel na de wedstrijd bij ons in de kleedkamer staat dan zal hij helemaal naar champagne stinken.”