Koploper FC Eindhoven Vrouwen van slag: tweede verlies in drie duels

Bij Be Quick’28 ging het deze keer voor de derde opeenvolgende keer mis, 3-1. Op 19 november kwam de klad erin na het verlies bij Ter Leede, 3-1. De uitschakeling voor de beker door Be Quick’28 enkele weken daarvoor was al een voorbode. Een gelijkspel tegen DTS’35 (1-1) was vorige week een kleine domper en dan nu het tweede verlies in drie duels. De voorsprong op de rest van het veld is nog altijd riant. Vijf punten op Be Quick’28 en zes op Saestum, dat een wedstrijd minder speelde.

Vol op de aanval

De start van FCE was in Zwolle prima. Beide teams speelden vol op de aanval, met de bezoeksters die het meeste het initiatief hadden. De wedstrijd leek met 0-0 de rust in te gaan totdat de thuisploeg in blessuretijd een verdedigingsfout afstrafte. 1-0.

FC Eindhoven kwam furieus uit de kleedkamer en drukte Be Quick’28 achteruit. Acht minuten na rust werd Rosa van Wershoven onreglementair in het zestienmetergebied onderuit gehaald. Silvie van der Plas benutte de toegekende strafschop. 1-1. Binnen vijf minuten was het weer 2-1. De warrig leidende scheidsrechter gaf een vrije trap aan FC Eindhoven. Draaide het vervolgens weer om. De thuisploeg reageerde razendsnel en drie seconden later lag de bal achter FC Eindhoven-keeper Lizzy Kolen tegen het net. FC Eindhoven-oefenmeester Ivo Veltrop wisselde aanvallend, maar zijn ploeg werd niet echt gevaarlijk. Be Quick’28 daarentegen benutte een van de weinige kansen wel, 3-1.

FC Eindhoven: Kolen, Van Wershoven, Van Bakel, Mutsaers (65. Van Lieshout) Raaijmakers; Van de Laar, Van der Plas, Ibes, (55. Van Lent), Kasbergen (65. Van Duijnhoven), Van Doorn, Vane.