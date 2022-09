Lotte van Mourik slaat twee keer toe in blessuretijd voor Someren/NWC

Met video ‘Doelpunt van het jaar’ in halve finale EK: ‘Ik weet niet wat me bezielde om het zo te proberen’

Het hele team van Sarina Wiegman maakte indruk in de halve finale van het EK, maar Alessia Russo was dankzij haar treffer de meest besproken vrouw van de avond. Zij hielp Engeland op weergaloze wijze aan het derde doelpunt in de 4-0 zege op Zweden.

27 juli