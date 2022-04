Melanie Bross schiet PSV voorbij PEC Zwolle

Achtergrond Voetbal­sters Jong PSV koploper in beloften­com­pe­ti­tie, met dank aan sparren met jongens

De voetbalsters van Jong PSV winnen de topper van Jong Ajax en gaan aan de leiding in de beloftencompetitie. Kampioen worden is leuk meegenomen, maar het hoofddoel is speelsters klaarstomen voor het eerste.

3 april