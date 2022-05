Met Siri Worm haalt PSV nog een ervaren kracht binnen

Worm debuteerde in het seizoen 2008-2009 in de eredivisie voor FC Twente. In de zomer van 2018 stapte de 30-jarige linksback uit Doetinchem over naar de FA Women’s Super League, waarin ze speelde voor Everton en Tottenham Hotspur. Dit seizoen komt de voormalig Oranje-international (41 caps) in de Bundesliga uit voor Eintracht Frankfurt. Zondag speelt Worm thuis tegen Werder Bremen haar laatste wedstrijd voor de Duitse club. Inzet is de derde plaats, die nu nog in handen is van Turbine Potsdam.