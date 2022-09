Moeizame winst ambitieus vrouwenteam FC Eindhoven

Een jaar geleden eindigde de seizoenstart voor de FC Eindhoven Vrouwen in een deceptie. Van Be Quick’28, bepaald geen hoogvlieger, werd thuis met 0-1 verloren. Het was op 25 september 2021 de eerste competitienederlaag in anderhalf jaar. Door twee vanwege corona niet afgemaakte seizoenen bleef FCE veertien duels ongeslagen en was bij aanvang van de competitie een van de favorieten voor de titel.