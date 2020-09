Nouwen schiet titelfavoriet PSV Vrouwen naar eerste overwinning van het seizoen

In het winderige Nieuwehorne speelde PSV zijn eerste lunchwedstrijd op zondagmiddag live voor televisie. PSV-coach Sander Luiten stelde vijf debutanten op in de basiself. Melanie Bross kwam in de zomer over van tegenstander Heerenveen. Daarnaast ging het om de Australiërs Kyah Simon en Amy Harrison en de veelbesproken Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg. Met Jeslynn Kuijpers, die zondag haar 200ste duel voor PSV speelde, en Nadia Coolen stonden ook de twee speelsters van het eerste uur gewoon in de basis. Zij zijn begonnen aan hun negende seizoen in Eindhovense dienst. Kuijpers werd in de tweede helft vervangen door nog een debutante, de Amerikaanse Anika Rodriguez.

PSV, met de nieuwe sponsor TOTO op de mouw, had het lang lastig met het verzorgd spelende Heerenveen, dat vorige week al met een zege aan de competitie was begonnen. PSV werd in de laatste fase van de voorbereiding geconfronteerd met tien dagen coronaquarantaine. Een aantal speelsters had ook daadwerkelijk klachten. Het verklaart de wat wankele seizoensstart van de Eindhovense ploeg, die voorafgaand aan het seizoen tot titelfavoriet werd gebombardeerd.

Goalaccount

In de 36ste minuut opende spits Joëlle Smits toch haar goalaccount van het seizoen 2020-2021. De voorzet vanaf de rechterflank van Naomi Pattiwael was op maat voor Simon. Zij kopte op de paal waarna Smits op de goede plek stond voor de rebound en de bal kon intikken: 0-1. Op slag van rust kwam Heerenveen op curieuze wijze langszij. De kopbal van Kirsten van de Westeringh was niet volledig over de lijn, zo toonden de beelden aan. Maar de vrouwen eredivisie heeft geen VAR en er werd een goal geteld: ruststand 1-1.

Na de pauze ging het wat beter lopen bij PSV. Uit een vrije trap vanaf rechts, genomen door Bross, schoot de Deurnese Aniek Nouwen de winnende 1-2 binnen. PSV speelde de wedstrijd met ‘10,5 vrouw’ uit omdat Janou Levels, amper als invalster in het veld, tien minuten voor tijd geblesseerd raakte en Luiten op dat moment zijn drie wisselmomenten al had gebruikt.

sc Heerenveen - PSV : 36. Smits 0-1, 45. Van de Westeringh 1-1, 57. Nouwen 1-2

Opstelling PSV: Van Veenendaal; Coolen, Nouwen, Van den Berg, Bross (76. Levels); Pattiwael, Biesmans, Harrison (60. Van Dooren), Kuijpers (66. Rodriguez); Simon, Smits.