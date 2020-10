Nuenense Julia Ibes wil met Excelsior 'haar' club PSV pijn doen

Ze waren er helemaal klaar voor. In eigen huis tegen Champions League-deelnemer PSV, live op Fox Sports. Toen het amateurvoetbal door de nieuwe coronaregels werd afgelast, leek de eredivisie vrouwen door te mogen. Een dag later kwamen ze echter bedrogen uit: het vrouwenvoetbal bleek officieel onder de amateurs te vallen. ,,Het kwam echt als een klap binnen. We doen er iedere dag alles aan en dan word je als amateur gezien”, aldus de oud-speelster van RKSV Nuenen.

De beslissing werd teruggedraaid. ,,Heel de eredivisie heeft van zich laten horen. Nu mogen we onder voorwaarden door.” De clubs moeten nog meer een bubbel creëren. Doordat de speelsters er vaak nog naast werken of studeren, is dat lastig. ,,Alleen als het noodzakelijk is, mag je werken of studeren. En op de club zijn de regels nog strenger geworden. We dragen tot aan het veld een mondkapje en worden ook iedere week getest.”

Ballenmeisje bij PSV

Zaterdag gaat de wedstrijd dan toch door. Ibes hoopt de club waar ze al haar hele leven fan van is pijn te doen. ,,Ik was wel eens ballenmeisje bij PSV. Dan is het speciaal om ertegen te spelen, maar we willen gewoon een punt pakken. We voetballen goed. De uitslagen zijn geflatteerd.''

Dat het niveauverschil vaak nog groot lijkt, is ook niet gek volgens Ibes. ,,Een club als Ajax is al veel langer bezig met vrouwenvoetbal. Voor ons is dit pas het vierde seizoen.” Ze hoopt desondanks morgen het verschil te kunnen maken. ,,Ik ben iemand met veel inzicht en werk altijd hard. Ik kan mijn team ook echt op sleeptouw nemen.‘’

Dat de wedstrijd live op televisie wordt uitgezonden, vindt ze alleen maar leuk. ,,Aan de voorkant is het wel spannend, maar als je op het veld komt, ben je dat weer vergeten.” Hetzelfde denkt de 21-jarige over het spelen tegen 90-voudig international Mandy van den Berg. ,,Het is natuurlijk een grote naam, maar in het veld is ze gewoon een tegenstander.”