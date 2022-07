Oefencampagne PSV Vrouwen: aftrap met magere zege op FC Eindhoven

Terwijl in Engeland het EK voor vrouwen bezig is, stonden in Eindhoven toch ook speelsters op het veld met een aardige staat van dienst. Joëlle Smits, Inessa Kaagman, Kika van Es en Janou Levels zijn in beeld bij Oranje, maar kregen voor het eindtoernooi geen uitnodiging. Mandy van den Berg en Siri Worm kwamen in het verleden ook op het EK in actie. Smits en Van Es maakten hun rentree in het wedstrijdshirt van PSV, het tricot dat Kaagman, Worm, Gwyneth Hendriks, Chimera Ripa en Shanique Dessing voor het eerst droegen.