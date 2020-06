Oranje-international Katja Snoeijs maakt stap van PSV naar Bordeaux

Door de coronacrisis speelde Snoeijs haar laatste duel voor PSV al op 28 februari 2020. PSV moest die avond de Eredivisie Cup aan FC Twente laten en de aanvalster stond na afloop het ED te woord. ,,We staan weer met lege handen. Dit komt hard aan omdat het resultaat er niet is. Dat is later in het seizoen heel makkelijk om te buigen, we hoeven het niet moeilijker te maken dan het is”, zei Snoeijs toen. Maar de praktijk bleek weerbarstig.



Snoeijs had een aflopend contract bij PSV, dat in ieder geval nog een nieuwe spits zal aantrekken. Collega-international Aniek Nouwen verlengde onlangs in de aanloop naar de Olympische Spelen haar contract bij PSV wel. Zij wil met de Eindhovense club komend seizoen kampioen worden en in de Champions League spelen. Waar Nederlandse talenten als Snoeijs hun geluk al jaren in sterke buitenlandse competities gaan beproeven, is er tegenwoordig ook een kentering gaande. Zo keren bij PSV Sari van Veenendaal (30) en Mandy van den Berg (29) terug in de schoot van de eredivisie.