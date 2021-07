Oranjevrouwen bereiden zich voor op Olympische Spelen: ‘Maar ik ben vooral gewoon aan het genieten’

Tas vol

,,We krijgen bijvoorbeeld een tas vol met Olympische kleren. We weten natuurlijk niet wat we dan mee moeten nemen, wanneer we wat moeten dragen… Daar krijgen we ook stress van!”, zegt de 114-voudig international lachend. Of ze in haar hoofd al bezig is met haar transfer naar Lyon? “Nee, dat echt totaal niet. Het enige wat ik doe is een beetje Frans leren, dat vind ik leuk. Maar het gaat heel langzaam!”