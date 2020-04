PSV-aanvoerster Kuijpers: ‘Wij hadden de beste papieren om kampioen te worden’

PS­V-trai­ner Sander Luiten ‘supertrots’ op behalen Champions League

24 april Nadat de eredivisie was stopgezet, kon PSV-trainer Sander Luiten hopen op het kampioenschap en een ticket voor de Champions League. Vrijdag communiceerde voetbalbond KNVB dat er geen officiële kampioen is in het vrouwenvoetbal, maar dat PSV wel voor het eerst in de clubhistorie geplaatst is voor de Champions League.