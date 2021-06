PSV-aanvoerster Mandy van den Berg: ‘We smachten naar die beker’

Samenvatting Lieke Martens schittert in finale tegen Chelsea en wint Champions League met FC Barcelona

17 mei Met Lieke Martens als uitblinker heeft FC Barcelona voor het eerst in de geschiedenis de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Engelse kampioen Chelsea werd door Martens en haar ploeggenoten weggespeeld in Göteborg. De 4-0 eindstand stond na 36 minuten al op het scorebord. Barcelona is nu de eerste club die zowel bij de mannen als bij de vrouwen de Champions League heeft gewonnen.