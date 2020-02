PSV-Ajax zorgt voor toeschouwersrecord eredivisie vrouwen

Het oude record stamt nog uit het seizoen 2008-2009, toen de kampioenswedstrijd Willem II - AZ voor 10.000 toeschouwers in het Koning Willem II Stadion in 0-6 eindigde. Het wordt de eerste keer dat de Eindhovense vrouwen in het stadion spelen. Kaarten zijn online verkrijgbaar vanaf 3 euro per stuk.