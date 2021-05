PSV-hart weerhoudt Dana Foederer niet van stap: ‘De kans dat ik bij Heerenveen ga spelen is vele mate groter’

PSV wilde het talent graag behouden. Dana Foederer liet echter niet haar PSV-hart spreken maar haar gezonde verstand, dat haar ingaf dat het hoog tijd is om in de eredivisie speelminuten te maken. ,,Ik heb dus voor mezelf gekozen en bewust besloten om weg te gaan. De kans dat ik bij Heerenveen ga spelen is vele mate groter dan bij PSV. Het is heel jammer dat ik bij PSV geen zicht had op meer minuten, want het liefst was ik gewoon gebleven. Ik leer hier heel veel op de trainingen. Maar van op de bank zitten, word ik niet gelukkig”, zegt de 18-jarige groeibriljant.