PSV-keepster Sarasola ontmoet oude club Ajax: ‘Het plan ligt in de kleedkamer’

Trotse Van Dongen neemt revanche voor gemist EK

14 november Ruim een jaar geleden stortte de wereld van Merel van Dongen even in, toen ze van bondscoach Sarina Wiegman te horen kreeg dat ze was gepasseerd voor het EK in eigen land. Thuis voor de tv zag ze haar ploeggenotes eeuwige roem vergaren. Van Dongen gaf echter niet op, bleef keer op keer naar Oranje komen terwijl haar uitzicht op speeltijd nihil was en werd daar op een mistige dinsdagavond in het Zwitserse stadje Schaffhausen voor beloond.