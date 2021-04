PSV-linksback Janou Levels: ‘Het belangrijkste is dat wij aan het einde van de streep prijzen binnenhalen’

Na de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag vorige maand was jij een van de speelsters in het team die positief testten op corona. Hoe gaat het met je?

,,Ik voel me weer hartstikke goed en ben lekker aan het trainen. Dit zijn wel vervelende zaken die van de ene op de andere dag tussendoor kunnen komen, ook al letten we goed op. Ik ben zelf een aantal dagen ziek geweest. Daar ben ik helemaal overheen”, zegt Levels.

Programma PSV Zondag 18 april: PSV - Ajax (halve finale beker, bij winst finale op zaterdag 5 juni in Almere)

Zondag 25 april: PSV - Ajax

Zondag 2 mei: FC Twente - PSV

Zondag 9 mei: ADO Den Haag - PSV

Vrijdag 14 mei: PSV - ADO Den Haag

Zondag 23 mei: Ajax - PSV

Zondag 30 mei: PSV - FC Twente ,,Natuurlijk was het balen, maar we hebben het als team goed opgelost. We hebben er geen invloed op dat we tegen FC Twente (1-2 nederlaag, red.) maar een halve selectie ter beschikking hadden. Daar moet je dan ook niet te veel energie aan verspillen. Het ligt achter ons, knop om en vooruitkijken.”

Je hebt ook wat om naar uit te zien. Er komen beslissende weken aan voor PSV met zondag Ajax in de halve finale van de KNVB-beker en een week later de start van de kampioenspoule. Hoe staan jullie ervoor?

,,We weten wat ons in deze acht weken te doen staat. We zijn nu de puntjes op de i aan het zetten, bespreken hoe we de wedstrijden gaan aanvliegen. Aan motivatie ontbreekt het zeker niet. Dit is de periode in het seizoen waar je het voor doet. Het belangrijkste is dat wij aan het einde van de streep prijzen binnenhalen.”

Dat lukte PSV in het verleden niet. Brengt dat extra druk met zich mee?

,,Het is spannend ja. Leuk als het goed gaat en je wedstrijden wint, maar uiteindelijk is dit wat telt. Daar zijn we ons allemaal bewust van. We zullen constant ons niveau moeten aantikken.”

Quote Je hebt elkaar als team nodig om goed te kunnen presteren. Janou Levels (20), voetbalster PSV

,,De Champions League halen is een bijkomend doel. Spelen op dat niveau hebben we dit jaar voor het eerst mogen ervaren. Dan heb je elkaar als team nodig om goed te kunnen presteren. Dat gevoel nemen wij mee naar de play-offs. We moeten het samen doen.”

Waarom heb je voor meerdere jaren bijgetekend?

,,Ik voel aan alles dat ik me bij PSV nog hartstikke goed kan ontwikkelen. In het verdedigende aspect, zorgen dat niemand mij voorbij komt. En aanvallend om ook een belangrijkere rol te gaan spelen met mijn passes. PSV zoekt op het veld de voetballende oplossing, onder de druk uitspelen in plaats van snel voor de lange bal naar voren kiezen, en dat past ook goed bij mij.”

Nog niet uitgegroeid dus terwijl je op je twintigste al een vaste waarde bent.

,,Klopt, ik kwam op mijn zeventiende binnen bij PSV en er zijn telkens stappen bij gekomen. Mijn doel was altijd profvoetbalster worden en het is mooi waar ik nu al sta. Ik ben op mijn vijfde begonnen bij SHH in Herten en toen ik naar het CTO mocht ben ik naar Eindhoven verhuisd. Bijna vijftien was ik toen ik op een campus met andere sporters ging wonen. Geen doorsnee jeugd maar een heel leuke tijd. Het is genieten dat je naast een opleiding – inmiddels volg ik de NTI-studie voeding en diëtiek – je belangrijkste focus volledig op het voetballen kunt richten.”

Volledig scherm Janou Levels (rechts) viert een goal met PSV-topscorer Joëlle Smits. © Remko Kool/Pro Shots