PSV-speelster Nouwen sloot in wedstrijdshirt aan bij fanparade: ‘Ik dacht, doe eens gek’

Aniek Nouwen blijft de nuchterheid zelve als ze terugkijkt op de zomer van het WK. De 20-jarige voetbalster uit Deurne debuteerde op 4 maart tijdens de Algarve Cup in Oranje en maakte daarna de hele voorbereiding van de Leeuwinnen op het WK mee. Toen Kika van Es in de uitzwaaiwedstrijd in het Philips Stadion geblesseerd raakte aan haar hand, nam bondscoach Sarina Wiegman Nouwen als stand-in ook nog eens mee naar het laatste trainingskamp in Frankrijk. ,,Ik heb er vooral heel erg van genoten dat ik zo lang met hun mee heb mogen doen. Ik heb er niet te veel bij nagedacht dat ik het WK zelf niet zou halen. Het is toch een kans om mezelf te laten zien. Ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Het was een heel mooie ervaring.”