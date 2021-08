PSV Vrouwen boekt eerste zege in Champions League: na Lokomotiv Moskou wacht Arsenal

PSV heeft woensdagavond zijn eerste zege ooit geboekt in de Champions League voor vrouwen. In Rusland werd Lokomotiv Moskou in de halve finale van de eerste rondepoule met 3-1 verslagen. In de finale wacht nu Arsenal.

Vanwege noodweer begon de wedstrijd in Moskou een uur later dan gepland. Makkelijk kwam de Eindhovense overwinning zeker niet tot stand.

De keepers leken de bibbers te hebben in de openingsfase. Sari van Veenendaal zag er niet goed uit bij een Russische vrije trap. De bal verdween via Anna Belomyttseva langs haar heen in het doel. Esmee Brugts maakte snel gelijk. Haar inzet na een assist van Naomi Pattiwael leek houdbaar maar werd niet gekeerd door Viktoriya Nosenko.

Op papier uitclub Lokomotiv Moskou organiseert deze week het minitoernooi en speelde dus in het eigen stadion met wat supporters die zongen en trommelden op de tribunes. Vier speelsters maakten woensdagavond hun officiële debuut voor PSV: Maruschka Waldus, Desiree van Lunteren en de Deensen Amalie Thestrup en Caroline Rask.

Het nieuwe drietal in de basis

In de 65ste minuut kwam PSV op voorsprong en die goal is geheel op het conto van het nieuwe drietal in de basis bij te schrijven. Van Lunteren nam de corner, Waldus ging het duel met de doelvrouw aan, Thestrup schermde de bal die bleef hangen vervolgens af voor de Russische goalie en legde 'm terug op Waldus, die via de binnenkant van de verre paal scoorde: 2-1. ,,Ik kon de bal net niet koppen”, haalde Waldus na afloop haar moment van de wedstrijd terug. ,,De bal viel op de grond, Amalie kon terugleggen en ik dacht alleen maar ‘die bal moet zo snel mogelijk op doel.’ Volgens mij deed ik het met de punt en ik weet niet hoe ie erin ging, maar ik was blij.”

Quote Lokomotiv Moskou was gewoon goed en wij gingen te veel mee in hun spel Maruschka Waldus (28), voetbalster PSV

Met de laatste actie van de wedstrijd besliste Thestrup het duel. Haar eerste goal voor PSV betekende de 3-1 eindstand. ,,Het was een heel moeilijke wedstrijd”, gaf Waldus toe. Dat lag niet aan het veld. ,,Bij de training was het nog heel hobbelig, dus het was niet eens slecht dat het er zo nat bij lag. Lokomotiv Moskou was gewoon goed en wij gingen te veel mee in hun spel. Het was lastig om de rust te bewaren en de bal op de grond te houden. In de tweede helft waren we meer onszelf en probeerden we de middenvelders te zoeken. En na de 2-1 gooiden we de boel op slot.”

Londense topformatie volgende tegenstander

PSV zit aan de lastige league-kant van het kwalificatieschema, voor ploegen die geen kampioen zijn geworden in een sterke competitie. Eerder deze woensdag won Arsenal met 4-0 van FK Okzhetpes uit Kazachstan. De Londense topformatie is zaterdag om 18.00 uur de volgende tegenstander in de Sapsan Arena. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de tweede ronde van de Champions League. Dan wordt er over twee duels uit en thuis gespeeld.

Aan de champions-kant won FC Twente woensdag met liefst 9-0 van WFC Nike, de kampioen van Georgië.

PSV - Lokomotiv Moskou 3-1: 4. Belomyttseva 0-1, 6. Brugts 1-1, 65. Waldus 2-1, 90+4. Thestrup 3-1.

PSV: Van Veenendaal; Rodriguez (88. Levels), Waldus, Van den Berg, Bross; Biesmans, Van Lunteren (70. Harrison), Carreras (76. Rask); Pattiwael (70. Coolen), Thestrup, Brugts (88. Snellenberg).