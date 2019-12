PSV Vrouwen deelt in Eredivisie Cup punten met rivaal Ajax

Het duel kon alle kanten op. Uiteindelijk had PSV de beste kansen om de winst te pakken. Het topspitsenduo Katja Snoeijs/Joëlle Smits had het vizier ditmaal op onscherp staan.

Door de winst in de eerste ronde tegen FC Twente (8-4 over twee wedstrijden) had PSV Vrouwen zich een goede uitgangspositie in de Eredivisie Cup verschaft. De ploeg stond op het eerste niveau van de laddercompetitie. In de tweede ronde trof PSV de eeuwige rivaal Ajax (2) omdat FC Twente (3) en PSV (1) door het onderlinge resultaat waren gewisseld van niveau en elkaar niet nog een keer konden treffen.

Countervoetbal

Ajax koos in Eindhoven voor de aanval, PSV beperkte zich aanvankelijk tot countervoetbal waarbij de levensgevaarlijke spitsen Katja Snoeijs en Joëlle Smits in de eerste tien minuten PSV op voorsprong hadden moeten brengen. Dat gebeurde niet en na achttien minuten viel de 0-1 aan de andere kant. Marjolijn van den Bighelaar tekende met een afstandsschot voor de openingstreffer. Ajax leek daarna door te gaan drukken. Twaalf minuten voor rust ging de Amsterdamse doelvrouwe Lize Kop in de fout door een hoge bal uit haar handen te laten glippen. Joëlle Smits was er meteen bij en tikte haar vijfde treffer in de laddercompetitie binnen: 1-1. Na de pauze bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Met de beste kansen voor PSV. De return is volgende week vrijdag op De Toekomst.