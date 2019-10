PSV Vrouwen denderen over Ajax heen

Video Van de Donk luistert jubileum op met treffer: ‘Heel bijzonder, deze dag is geweldig’

8 oktober Een veel fraaier scenario had Daniëlle van de Donk (28) uit Valkenswaard niet kunnen bedenken voor dinsdagavond. In haar honderdste interland opende ze in ‘haar’ Eindhoven na 12 minuten de score tegen Rusland (2-0) in het gewonnen EK-kwalificatieduel. ,,Ik ben hartstikke trots.”