PSV Vrouwen eindigt seizoen als vijfde, Ajax kampioen

De Eindhovense voetbalsters kwamen in de 41ste minuut via Lucie Akkerman op voorsprong. Het arbitrale kwartet oordeelde dat de bal bij haar inzet over de doellijn was geweest. Na de onderbreking kreeg de in de diepte gestuurde Esmee de Graaf alle ruimte van PSV-keepster Angela Christ om het doel achter haar te vinden: 1-1 na een klein uur spelen. In de 84ste minuut veroorzaakte Akkerman een penalty. Die werd door Babiche Roof onberispelijk binnen getrapt: eindstand 1-2.