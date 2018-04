PSV Vrouwen geeft zege in slotfase weg

Na een 2-4 nederlaag tegen FC Twente en een 1-4 overwinning bij SC Heerenveen lukte het de PSV Vrouwen niet om het derde duel van de play-offs in winst om te zetten. Een veilig gewaande 1-3 voorsprong werd het uiteindelijk in een spectaculaire tweede helft verspeeld, 3-3. PSV won dit seizoen nog niet van de Zwolse opponent.

Coach Nebojsa Vuckovic miste in het IJsseldeltastadion door blessures Corine Peels, Michelle Hendriks, Kim DeCesare, Vera ten Westeneind en Kim Mourmans. In de voorhoede vormden Vanity Lewerissa en Sofia Nati vraagtekens. Nati bleef uiteindelijk aan de kant. Captain Jeslynn Kuijpers speelde haar 150ste officiële duel in dienst van PSV.

Interlandperiode

Door een interlandperiode en bekervoetbal lagen de play-offs enige tijd stil. PSV had daar aanvankelijk de minste last van. Bij rust leidde de Eindhovense dames met 0-1. In de veertiende minuut wist Nadia Coolen uit een razendsnelle counter namens de bezoekers te scoren. Verder was het voor de pauze een tam duel.

Na rust kwam daar veel verandering in. In de 53e minuut tekende Babiche Roof voor de 1-1 gelijkmaker. Een enorme fout in de defensie van PEC Zwolle betekende nauwelijks vijf minuten later de 1-2 van Vanity Lewerissa. Het duel leek negen minuten later beslist nadat Kirsten Koopmans 1-3 liet aantekenen. Uit een strafschop (doelpunt Babiche Roof) kwam PEC Zwolle vervolgens snel terug tot 2-3. In de slotfase gaf PSV de zege alsnog uit handen nadat zes minuten voor tijd Maud Asbroek er 3-3 van maakte.

Topper

De topper in de eredivisie tussen Ajax en FC Twente eindigde in een 3-2 overwinning voor de Amsterdammers die nu aan kop gaan. Ajax is dinsdag in Eindhoven om 19.30 uur de volgende tegenstander van PSV.

PSV Vrouwen: Christ; Sanders, Akkerman, Nouwen, Witteman; Kuijpers (73. Van Schijndel), Yüciel, Van de Wetering (84. Racz); Koopmans, Coolen, Lewerissa.