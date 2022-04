PSV Vrouwen haalt na Hendriks ook Dessing op bij ADO

Zware blessure

Dessing debuteerde in het seizoen 2016-2017 in de eredivisie. Ze komt terug van een zware blessure. In mei 2021 scheurde ze haar voorste kruisband en binnenband af. ,,Gelijk op het veld wist ik al dat het geen bekerfinale (tegen PSV, red.) zou worden. Dat bleek uit een testje van de dokter, mijn been ging alle kanten op. Toen heb ik wel een paar traantjes gelaten, want ik had zo naar die bekerfinale uitgekeken. En dan gebeurt dit. In een seizoen waarin ik eindelijk helemaal fit was en daardoor het beste voetbal uit mijn carrière liet zien”, zei Dessing in een interview met het AD.