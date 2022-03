PSV Vrouwen houdt Ajax van scoren af

In een niet al te beste topper in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen wisten Ajax en PSV zondagmiddag niet te scoren: 0-0.

Het was de generale voor de bekerfinale, op 18 april in het Goffertstadion in Nijmegen. Aan het gelijkspel hield PSV het beste gevoel over. Vorig jaar verspeelde PSV namelijk de titel op Sportcomplex De Toekomst en eerder dit seizoen kreeg de ploeg van trainer Rick de Rooij er met 5-1 een flink pak op de broek.

Er vielen in Amsterdam aanvankelijk weinig kansen te noteren. Voor rust was er een goede redding van PSV-keepster Sari van Veenendaal op een schot van Jonna van de Velde. Vijf minuten later gold dat aan de andere kant ook voor Regina van Eijk op een schot van Maruschka Waldus. Vlak voor de theepauze bood Esmee Brugts met een geweldige pass Naomi Pattiwael een vrije doortocht naar het Ajax-doel, maar de vleugelaanvalster kreeg de bal niet voorbij Van Eijk.

Amper iets vernomen van PSV

In de tweede helft werd er van PSV aanvallend amper meer iets vernomen. Ajax, dat met FC Twente strijdt om de eerste plaats in de eredivisie, viel wel serieus aan, zonder vaak gevaarlijk te worden. In de 75ste minuut was er wel een sterke safe van Van Veenendaal nodig na een kopbal van Romée Leuchter. Een paar minuten voor tijd raakte Chasity Grant met een volley na een corner nog de paal namens Ajax. Ook voor Pattiwael was er in de slotfase nog ruimte om te scoren voor PSV, maar het bleef in Amsterdam 0-0.

Duur puntverlies voor Ajax, terwijl PSV nu op de ranglijst ook Feyenoord voor zich moet dulden. ,,We hebben bewust de regie bij Ajax neergelegd en hebben goed standgehouden”, aldus PSV-aanvalster Mandy van den Berg voor de camera van ESPN.

PSV: Van Veenendaal; Rodriguez, Waldus, Van den Berg, Levels (46. Coolen); Carreras (46. Harrison), Biesmans, Van Lunteren (82. Rask); Pattiwael, Thestrup, Brugts.

Stand Pure Energie Eredivisie Vrouwen (per 27-3): 1. FC Twente 18-42, 2. Ajax 19-42, 3. Feyenoord 18-31, 4. PSV 18-30, 5. ADO Den Haag 19-27, 6. PEC Zwolle 19-26, 7. vv Alkmaar 19-16, 8. sc Heerenveen 19-14, 9. Excelsior 19-9.