PSV Vrouwen in inhaalduel simpel voorbij vv Alkmaar

PSV kwam al in de derde minuut op voorsprong via Naomi Pattiwael en Aniek Nouwen verdubbelde de score na twintig minuten spelen. Bij de 3-0 van Joëlle Smits verdient het passje van Kyah Simon een speciale vermelding. Dit zijn de een-tweetjes die je wilt zien van het Eindhovense spitsenkoppel. Smits tekende na rust ook voor het 500ste doelpunt in het bestaan van de vrouwentak van PSV. Niet veel later haalde trainer Sander Luiten haar naar de kant, zondag wacht immers de topper tegen Ajax in Amsterdam.