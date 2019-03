PSV kwam vroeg in de wedstrijd tegen PEC op voorsprong. Een inzet van Katja Snoeijs ging via een Zwols been het doel in. Snoeijs onderschepte in de 26ste minuut een breedtepass van Shanel Smid en kon vrij op keepster Nienke Olthof af. De PSV-topscorer trapte de bal vervolgens tegen de paal. Niet veel later moest PSV-keepster Cassie Miller in actie komen op een inzet van dichtbij van Lauri Weijkamp. Een gekruld afstandsschot van Naomi Pattiwael in de veertigste minuut zeilde net over en Miller hield Weijkamp nogmaals van scoren af, ruststand 1-0.