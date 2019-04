PSV Vrouwen krijgt gevoelige tik van Ajax in titelstrijd

De spanning stond vol op de wedstrijd en dus werd er in het eerste kwartier vooral afgetast. PSV werd twee keer dreigend via Katja Snoeijs. Het was echter Ajax dat in de 17de minuut op voorsprong kwam via Eshly Bakker. Het was in de eerste helft één kans één goal. Na rust was de eerste grote, dubbele kans voor Ajax. Vanity Lewerissa liep weg uit de rug van PSV-verdedigster Aniek Nouwen. Het was geen buitenspel, maar de Deurnese was snel genoeg voor de verdedigende tackle.