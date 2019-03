PSV Vrouwen laat kans op koppositie liggen

PSV kwam aan het einde van de eerste helft op voorsprong via Jeslynn Kuijpers. Een kwartier voor tijd bracht Bente Jansen de stand weer in evenwicht. In de slotfase hadden beide ploegen nog kansen om te winnen. Kuijpers was namens PSV dichtbij, maar zij schoot over. Trainer Sander Luiten vond het een moeilijke wedstrijd voor PSV. ,,In deze fase ben ik tevreden met een punt in de uitwedstrijd tegen Twente. Het spel ging op en neer. Zij hadden meer de bal, wij hadden moeite om de bal te houden.”