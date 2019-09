PSV Vrouwen met monsterscore naar koppositie

Bij rust stond de thuisploeg al op een comfortabele 3-0 voorsprong. Vorige week had het Eindhovense spitsenduo Katja Snoeijs en Joëlle Smits weinig in te brengen tegen de stugge Haagse defensie. De laatste lijn van Excelsior Barendrecht had veel minder kijk op de gevaarlijke puntspeelsters. Katja Snoeijs opende in de twaalfde minuut de score voor PSV. Vanaf de rechterflank schoot de spits de bal via de binnenkant van de verste paal binnen. Twintig minuten later tekende Joëlle Smits geheel vrijstaand voor de 2-0. Vlak voor rust tekende wederom Smits voor de 3-0.