PSV Vrouwen nog niet in flow en loopt tegen ADO Den Haag tegen eerste puntverlies aan

Gwyneth Hendriks was als aanvoerster de kartrekker in Den Haag. Na haar overstap deze zomer heeft het 21-jarige talent in Eindhoven routiniers als Kika van Es, Mandy van den Berg, Siri Worm en Julie Biesmans om zich heen.

,,Ik kijk en leer. Zonder dat ik hun slimmigheidjes, hoe zij dingen oplossen, per se over moet nemen”, aldus Hendriks. ,,En ik zal altijd uiten hoe ik ben: het team willen helpen en dan kan ik mijn mond toch niet houden. Ik coach waar ik kan coachen. En ik moet nog elke week aan de trainer laten zien hoe graag ik erin wil staan.”

De Noord-Hollandse startte tegen haar oude club als rechtsback en schoof nadat PSV-trainer Rick de Rooij halverwege de tweede helft een driedubbele wissel doorvoerde op naar rechter centrale verdedigster. De Deurnenaar roemt Hendriks voor het verdedigende houvast dat ze biedt. ,,Daarnaast heeft ze een goede inspeelpass, durft in te dribbelen en initiatief te nemen. Ook pakt ze al steeds meer de leiding.”

Quote Ik vind dat wij elke week moeten winnen, ADO hoeft dat niet Gwyneth Hendriks (21), voetbalster PSV

Hendriks was duidelijk toe aan de stap hogerop. ,,Ik wil mezelf uitdagen, de concurrentie aangaan. Die topsport gaan beleven en meedoen om de prijzen. Een goede keuze, bij PSV is alles top geregeld. Daarom vind ik dat wij elke week moeten winnen. ADO hoeft dat niet, die druk wilde ik opzoeken”, zegt Hendriks.

Het is het lot van een club als ADO Den Haag, dat het met bescheiden middelen goed weet te rooien. Opnieuw zijn de beste speelsters vertrokken, maar ook dit seizoen is het weer een van de vijf nog ongeslagen ploegen na de beginfase van de eredivisie. Met Liz Rijsbergen en doelpuntenmaakster Jaimy Ravensbergen worden er de volgende voetbalsters voor de top klaargestoomd.

Quote We hebben slechts bij vlagen laten zien dat wij de dominante ploeg zijn. Gwyneth Hendriks (21), voetbalster PSV

Muziek schalt tijdens het gesprek met Hendriks uit de naast de perszone gelegen kleedkamer van de bezoeksters, die het punt vieren. ,,Terecht, zeker als je ’m zo laat nog maakt. Lekker als je aan die kant staat, balen voor ons”, verzucht Hendriks. ,,Je ziet dat als wij het spel versnellen, zij het niet meer weten. Alleen hebben we slechts bij vlagen laten zien dat wij de dominante ploeg zijn. Dat nemen we mee. We trainen hard en in de details gaat het al steeds beter. Nu het nog een hele wedstrijd laten zien.”

Bal niet over de lijn

PSV-trainer De Rooij vond het 1-1 gelijkspel een terechte uitslag. ,,0-0 was misschien nog wel beter geweest, echt grote kansen waren er eigenlijk niet.” PSV kwam op gelukkige wijze aan de voorsprong. Worm nam op rechts een corner en bij het klemvast pakken trok ADO-keepster Barbara Lorsheyd de indraaiende bal zelf ver richting de doellijn. ,,Goed dat het team zo enthousiast de goal claimt, daardoor reageert de grensrechter, denk ik. Want de bal bleek achteraf niet over de lijn. Maar sta je voor, dan mag je het niet meer weggeven.”

Quote We zijn anders gaan spelen, waardoor we altijd een extra middenvel­der vrij kunnen krijgen Rick de Rooij (43), trainer PSV Vrouwen

PSV speelt volgens De Rooij nog niet het voetbal dat op de training is afgesproken. Met Joëlle Smits heeft PSV de gewenste afmaker in huis, maar zij werd zondag in de diepte bijna niet gevonden. De Rooij: ,,We zijn anders gaan spelen, waardoor we altijd een extra middenvelder vrij kunnen krijgen. Dat moeten we sneller herkennen, in een hoger tempo spelen, nauwkeuriger ook. Dan creëren we een twee tegen één en moet de tegenstander kiezen of ze doordekken of niet.”

De Rooij stipt aan dat de ene week spelen en dan de volgende week vrij zijn niet bevorderlijk is. ,,Hoe krijg je dan je ploeg aan het begin van het seizoen in een flow? Echt heel lastig, zo niet onmogelijk. Gelukkig gaan we na de interlandperiode wel een aantal weken achter elkaar door, hopelijk krijgen we het dan op de rit.”

PSV - ADO Den Haag 1-1: 70. Lorsheyd 1-0 (e.d.), 86. Ravensbergen 1-1.

Opstelling PSV: Alkemade; Hendriks, Van Es, Worm, Levels (68. Coolen); Kuijpers (68. Ripa), Biesmans, Kaagman (68. Thestrup); Bross (86. Rask), Smits, Brugts.

Uitslagen Azerion Eredivisie Vrouwen: Ajax - Heerenveen 7-0, PEC Zwolle - Fortuna Sittard 2-5, vv Alkmaar - Excelsior 1-3, Feyenoord Telstar 2-1.

Stand (per 2-10): 1. Feyenoord 3-9, 2. ADO Den Haag 3-7, 3. Ajax 2-6, 4. FC Twente 2-6, 5. PSV 2-4, 6. Fortuna Sittard 3-3, 7. Excelsior 3-3, 8. vv Alkmaar 3-1, 9. sc Heerenveen 3-1, 10. Telstar 2-0, 11. PEC Zwolle 2-0.

PSV - Fortuna Sittard op zaterdag De volgende wedstrijd van PSV is op zaterdag 15 oktober om 17.00 uur thuis tegen Fortuna Sittard. De mannen spelen dat weekend op zondag in Eindhoven tegen FC Utrecht. ,,Misschien willen onze supporters wel naar beide wedstrijden toe, dus hebben wij er als club alles aan gedaan om onze wedstrijd naar zaterdag te verplaatsen”, legt Rick de Rooij uit. De KNVB ging daarin mee. ,,Eigenlijk is zaterdag onze voorkeursdag, maar dat is lastig in verband met de tv-rechten. Waarom zou het tegen Fortuna niet heel druk kunnen worden? Iedereen is uitgenodigd.”