PSV Vrouwen ontsnapt tegen vv Alkmaar

De ploeg van trainer Rick de Rooij behoudt daarmee in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen de honderd procent score op PSV Campus de Herdgang. Iets dat na een mindere reeks buiten Eindhoven broodnodig is om bovenin mee te blijven draaien om de landstitel.

PSV bracht te weinig, maar was wel een aantal keren dicht bij een doelpunt. Na tien minuten spelen schoot Amalie Thestrup op de lat en in de 55ste minuut trapte Naomi Pattiwael de bal op de paal. En tien minuten daarna werd een buiteling van Pattiwael in het strafschopgebied weggewuifd door de scheidsrechter, die er dus geen overtreding in zag.