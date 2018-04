PSV vrouwen opnieuw in bekerfinale tegen Ajax

Jeslynn Kuijpers hunkert met PSV naar de bekerfina­le

28 april Voetbalster Jeslynn Kuijpers (22) overschreed als eerste de kaap van 150 wedstrijden voor PSV en is nog lang niet klaar bij de Eindhovense club. In de jacht op haar eerste prijs is morgen plaatsing voor de bekerfinale de inzet.