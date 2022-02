PSV Vrouwen verliest van Ajax en raakt aansluiting kwijt

PSV is maandagavond verder achterop geraakt in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Ajax won het duel in Eindhoven met 1-2. Juist Romée Leuchter maakte de winnende.

Voor de aftrap poseerden aanvoersters Mandy van den Berg (PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax) samen met ieder een shirt van hun club met daarop de doorlopende tekst ‘We’ve got your back’. Dit om Vanity Lewerissa een hart onder de riem te steken. De voetbalster van Standard Luik, die zowel voor PSV als Ajax in de eredivisie speelde, lijdt aan borstkanker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PSV-Ajax werd maandagavond ingehaald nadat eerder het veld op PSV Campus de Herdgang onbespeelbaar was na hevige regenval. Met de kaartverkoop weer open, kwamen er zo’n 1300 mensen op de wedstrijd af. Beide ploegen creëerden in de eerste helft niet veel. Ajax was met een vrije trap op de paal nog het dichtst bij de openingstreffer.

Thestrup zet PSV op voorsprong

De tweede helft was een stuk bedrijviger. PSV kwam vroeg na rust via een strakke aanval op voorsprong. Julie Biesmans veroverde de bal op het middenveld en via Esmee Brugts werd op links de opening gevonden bij Melanie Bross. Zij vond op haar beurt in het strafschopgebied de Deense spits Amalie Thestrup, die de bal beheerst in het doel schoof: 1-0.

Spitse en Leuchter scoren voor Ajax

Ajax zette PSV daarna meer onder druk en uiteindelijk vond Sherida Spitse in de 70ste minuut het gat in de PSV-defensie in de lange hoek. Een paar minuten later draaide Romée Leuchter zich knap vrij en ook de speelster die afgelopen zomer de pikante overstap van Eindhoven naar Amsterdam maakte en zich sinds kort Leeuwin mag noemen rondde beheerst af in dezelfde hoek: 1-2. De ploeg van trainer Rick de Rooij was daarna niet meer bij machte om de score om te draaien.

Marge naar 8 punten

Met deze eerste thuisnederlaag van het seizoen lijkt de rol van PSV op twee derde van de competitie in de strijd om het landskampioenschap en een ticket voor de Champions League al uitgespeeld. Ajax bouwde de marge uit naar 8 punten en FC Twente staat er 7 voor op PSV, dat op vrijdag 4 maart thuis tegen ADO Den Haag speelt. De rest van het speelschema van de beslissende derde periode van de eredivisie kan de KNVB nu gaan invullen. De kwartfinale PSV - Feyenoord in het bekertoernooi is verschoven naar dinsdag 8 maart.

PSV - Ajax 1-2 (0-0): 51. Thestrup 1-0, 70. Spitse 1-1, 73. Leuchter 1-2.

Opstelling PSV: Van Veenendaal; Rodriguez, Van den Berg, Waldus, Levels; Biesmans (84. Verheijen), Van Lunteren (84. Martina), Brugts (85. Leticia); Pattiwael, Thestrup, Bross (74. Kuijpers).

Stand Pure Energie Eredivisie Vrouwen (na periode 2 van 3): 1. Ajax 16-37*, 2. FC Twente 16-36*, 3. PSV 16-29, 4. Feyenoord 16-28, 5. ADO Den Haag 16-20, 6. PEC Zwolle 16-20, 7. vv Alkmaar 16-13, 8. sc Heerenveen 16-11, 9. Excelsior 16-9.

* Periodekampioen (levert deelname aan de Eredivisie Cup op)