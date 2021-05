PSV Vrouwen verliest van Ajax en ziet landstitel naar FC Twente gaan

De voetbalsters van PSV grijpen weer naast de landstitel in de eredivisie. De Eindhovense ploeg van trainer Rick de Rooij verloor in Amsterdam met 3-2 van Ajax, terwijl koploper FC Twente in de slotfase wel van ADO Den Haag won: 1-0.

PSV stond onder hoogspanning in de eerste helft tegen Ajax. De kampioenswedstrijd in een Philips Stadion tegen Twente voor waarschijnlijk een clubrecord aan toeschouwers (er mogen er maximaal 5000 binnen op 30 mei) stond er in Amsterdam op het spel. Daarvoor moest PSV, dat aan de voorlaatste speelronde begon met een punt minder dan koploper Twente, winnen van Ajax of anders hopen op de helpende hand van ADO Den Haag. Dat gebeurde allebei niet en dus ging de kampioensschaal zondagmiddag al, net als de laatste keer in 2019, naar Twente.

Volledig scherm Victoria Pelova van Ajax aan de bal met links PSV-speelster Julie Biesmans. © Remko Kool/Pro Shots

Hoogspanning

Op Sportcomplex De Toekomst kwam Ajax terecht op voorsprong. Na balverlies van PSV volgde een trap naar voren van Ajax, die door Mandy van den Berg verkeerd werd getaxeerd. Eshly Bakker kon via de verre paal raak schieten: 1-0. Een behoorlijk verlamd PSV zette daar aanvallend niets tegenover.

Omdat er bij rust in Enschede nog niet gescoord was, kon het in de tweede helft nog alle kanten op. PSV moest qua punten boven Twente eindigen om kampioen te worden. Dat komt omdat Twente in de reguliere competitie een punt meer had, wat je niet terugziet in de stand omdat het aantal van PSV bij het halveren voor de play-offs naar boven werd afgerond.

Corner

Na rust kwam PSV beter wat beter voor de dag. Uit de omschakeling bij een corner tegen belandde Joëlle Smits alleen voor Ajax-keepster Claire Dinkla. Haar eerste inzet wordt nog van de lijn gehaald, maar uit de rebound is het na vijf minuten spelen 1-1. Het is de vijftigste goal van Smits in het shirt van PSV.

Tien minuten later gaat het op nagenoeg identieke wijze als eerder in de play-offs uit bij Twente mis voor PSV. Lisa Doorn trapt de hoekschop en die bal wordt niet goed verwerkt door Sari van Veenendaal en verdwijnt in het net: 2-1.

PSV probeerde nog wat te forceren, liep tegen een counter aan en zag invalster Nikita Tromp in de 82ste minuut ook nog de 3-1 maken. Pas daarna maakte FC Twente de winnende tegen ADO Den Haag en was de titelstrijd beslist. De 3-2 van invalster Kyah Simon, terug van een blessure, is alleen nog fijn voor het doelsaldo.

Want door de nederlaag is het ticket voor de vernieuwde Champions League voor PSV ook nog niet binnen. Komt Ajax volgende week in punten nog gelijk, dan wordt er gekeken naar het doelsaldo in de kampioenspoule. PSV staat op plus zes en Ajax op min een.

Ajax - PSV 3-2: 24. E. Bakker 1-0, 50. Smits 1-1, 60. Doorn 2-1, 82. Tromp 3-1, 90+3. Simon 3-2.

PSV: Van Veenendaal; Jean (46. Rodriguez), Nouwen, Van den Berg, Levels; Biesmans (83. Coolen), Harrison (66. Carreras), Brugts; Pattiwael (83. Simon), Smits, Leuchter (74. Van Dooren).

Stand Pure Energie Eredivisie Vrouwen kampioenspoule (per 23-5): 1. FC Twente 5-29, 2. PSV 5-25, 3 Ajax 5-22, 4 ADO 5-11.