PSV Vrouwen ziet ‘obsessie’ Ajax weer weglopen

Op de winst van de hoofdstedelingen viel niets af te dingen. Ajax heerste in de eerste tien minuten. Nadine Noordam schoot als logisch gevolg de 0-1 binnen. Daarna kwam PSV beter in de wedstrijd. Vlak voor de pauze had Jeslynn Kuijpers de gelijkmaker op de voet, maar het vizier stond niet op scherp.

Drie minuten na rust viel de 0-2. Een hoekschop van Sherida Spitse werd door Stefanie van der Gragt binnengekopt. De Eindhovense meiden konden daarna geen vuist meer maken om Ajax het vuur aan de schenen te leggen.

Desiree van Lunteren en Amalie Thestrup startten bij PSV met lichte blessures op de bank. Keepster Sari van Veenendaal haakte in de warming-up af. Het trok een te zware wissel op het spel van de Eindhovense meiden. Naomi Pattiwael is er al enkele weken niet meer bij. De aanvalster gaat PSV verlaten.

Alkemade

Lisan Alkemade nam de plaats van Van Veenendaal over in het Eindhovense doel. De 19-jarige doelvrouw maakte eerder dit seizoen in de bekercompetitie ook al haar opwachting. ,,Dat was de afspraak met de staf dat ik de beker zou doen”, lichtte Alkemade na afloop toe. ,,Sari haakte tijdens de warming-up af en ik moest dus onverwachts aan de bak. Ik heb het afgelopen seizoen toch mijn speelminuten kunnen maken bij Jong PSV.”

Alkemade is met haar 1.70 meter redelijk klein voor een doelvrouw. Met een bovengemiddelde sprongkracht en geweldige reflexen weet ze het aardig te compenseren. Aan de twee Amsterdamse treffers had de Zuid-Hollandse goalie part nog deel. Over de kansen zondag in de return was Alkemade gematigd optimistisch. ,,Het zal zwaar worden, maar zeg nooit nooit.”

PSV-coach Rick de Rooij was dezelfde mening toegedaan. ,,We scoren sowieso dit seizoen tegen Ajax moeilijk. Het zal niet meevallen al gebeuren er wel eens gekkere dingen.” Drie periodekampioenen (FC Twente, Ajax en ADO Den Haag) en de beste geplaatste uit de competitie (PSV) maken uit wie de Eredivisie Cup mee naar huis mag nemen. Zondag zijn de returns. De winnaars gaan naar de finale, die volgende week zondag wordt gespeeld.

PSV - Ajax 0-2 ( 0-1). Scoreverloop: 10. 0-1 Noordam, 47. 0-2 Van der Gragt.

PSV: Alkemade; Levels, Koeleman, Waldus Coolen; Strik (46. Verheijen), Rask (46. Van Lunteren), Brugts (85. Van Straten), Bross (85. Thestrup); Kuijpers (74. Stoit), Hulswit.